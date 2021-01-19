Yaşlı kadının şüpheli ölümü - Son Dakika
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Yaşlı kadının şüpheli ölümü

19.01.2021 16:50
Yaşlı kadının şüpheli ölümü

ANTALYA'da yalnız yaşayan Şadiye Öztürk (85), komşuları tarafından evinin salonunda ölü bulundu.

ANTALYA'da yalnız yaşayan Şadiye Öztürk (85), komşuları tarafından evinin salonunda ölü bulundu. Üzerinde, başında ve evin duvarında kan olan Öztürk'ün, cinayeti kurban gittiği üzerinde duruluyor.

?Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Şadiye Öztürk'ten bir süredir haber alamayan komşuları, açık bulunan balkon kapısından eve girince yaşlı kadını salonda hareketsiz yatarken gördü. Öztürk'ün üzerinde ve duvardaki kan izlerini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, Şadiye Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı kadının öldürüldüğünü değerlendiren polis, evde inceleme yaptı. Eşyaların da dağınık olduğu belirtilen eve gaz maskesi ve özel tulumlarla giren polis, detaylı araştırma yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren incelemenin ardından Şadiye Öztürk'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis işlem yaptığı sırada sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı iddia edilen bir kişi ile torunu olduğu belirtilen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, polisler tarafından büyümeden önlendi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Yaşlı kadının şüpheli ölümü - Son Dakika

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