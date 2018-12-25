Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadının Şüpheli Ölümüne 2 Yıl Sonra, 10 Gözaltı

Yaşlı Kadının Şüpheli Ölümüne 2 Yıl Sonra, 10 Gözaltı

34 dakika önce

DÜZCE'nin İslahiye köyünde oturan Miyase Bedir (74), 2016 yılında yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Yaşlı Kadının Şüpheli Ölümüne 2 Yıl Sonra, 10 Gözaltı, System.String[]
DÜZCE'nin İslahiye köyünde oturan Miyase Bedir (74), 2016 yılında yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Yapılan  Adli Tıp kontrolünde boynunda kırık olduğu tespit edilen Bedir'in cinayete kurban gittiği değerlendirilirken, soruşturmasını sürdüren polis, 2 yıl sonra 10 kişiyi gözaltına aldı.

Düzce merkeze bağlı İslahiye köyünde 31 Mart 2016 tarihinde evinde yakınları tarafından ölü bulunan Miyase Bedir'in yapılan Adli Tıp kontrolünde boynunda kırıklar olduğu tespit edildi. Olayın cinayet olduğunu değerlendiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ilk olarak Miyase Bedir'in torunu Sezai Dinç gözaltına alındı. Sezei Dinç'in suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma genişletilerek devam ettirildi. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında bu sabah saatlerinde, aralarında Miyaser Bedir'in akrabalarının da aralarında olduğu İ.A., S.A., B.A., E.A., S.A., U.A., Ö.A., Z.A., S.A. ve E.B. gözaltına alındı. 

Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:08 Kaynak: DHA

Islahiye, Düzce, Miyase, Güncel
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