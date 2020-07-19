Yaşlı kadının tarlasına Hint keneviri ekmişler - Son Dakika

Ekimi geçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tapu kayıtlarından tarla sahibi 84 yaşındaki Ayşe Ö'ye ulaşan ekipler, yaşlı kadının tarlayı yaklaşık 30 yıldır ekip biçmediğini, Hint kenevirinin başka kişi ya da kişilerce ekildiğini belirledi.

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