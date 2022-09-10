KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 78 yaşındaki N.Ş. isimli kadının tek başına yaşadığı evde yangın çıktı. Yaşlı kadını komşuları evden çıkarırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Saat 17. 00 sıralarında Körfez Yeni Yalı Mahallesi Özenler Caddesi'nde 3 katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan N.Ş.'nin evinde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören komşular, yaşlı kadını dışarı çıkararak durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde durumunun iyi olduğu anlaşılan N.Ş., hastaneye gitmek istemedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Körfez, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YAŞLI KADININ TEK BAŞINA YAŞADIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

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