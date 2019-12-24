Yaşlı kadının telefonunu kapıp kaçtı: O anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı kadının telefonunu kapıp kaçtı: O anlar kamerada - Son Dakika

Yaşlı kadının telefonunu kapıp kaçtı: O anlar kamerada

6 saat önce

Sultangazi'de alışveriş yapma bahanesiyle markete gelen bir hırsız, oturan yaşlı kadının önündeki telefonu göz göre göre çaldı.

Sultangazi'de alışveriş yapma bahanesiyle markete gelen bir hırsız, oturan yaşlı kadının önündeki telefonu göz göre göre çaldı. Pes dedirten o hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay Sultangazi Gazi Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre peynir alma bahanesiyle markete gelen bir şahıs, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu gözüne kestirdi. Market çalışanından 5 liralık peynir isteyen şahıs, çalışan kadının arka tarafa gitmesini fırsat bildi. Masada oturan yaşlı kadının önündeki telefonu gözüne kestiren hırsız, göz göre göre telefonu alıp kaçtı. Yaşanan olay üzerine şaşkına dönen yaşlı kadın ve dükkan çalışanları hırsızın arkasından koştu ama yakalayamadı. 'Bu kadarına da pes' dedirten hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"SİNSİCE YAKLAŞTI BİR ANDA ÇEKİP GİTTİ"

Akıl almaz hırsızlığın yaşandığı anlarda markette olan Elif Nur Köse, "İlk başta geldi peynir sordu. '5 liralık peynir alabilir miyim' dedi. Burada oturuyorduk. Sonra bir anda telefonu kaptı gitti. Arkasından koştuk ama yetişemedik. Telefon teyzemindi. Onun önünden aldı zaten anlamadık. Sinsice yaklaştı bir anda çekip gitti. Ben de şaşırdım. Tabi ki normal bir şey değil bu. İlk defa yaşadığım için anlatamıyorum" dedi.

(Serdar Ünal/İHA)

Yaşlı kadının telefonunu kapıp kaçtı: O anlar kamerada

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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