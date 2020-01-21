Yaşlı kadının üç yıl önce yakılarak öldürülmesi olayıyla ilgili bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Yaşlı kadının üç yıl önce yakılarak öldürülmesi olayıyla ilgili bir kişi yakalandı

6 saat önce

Samsun'un Kavak ilçesinde bir kadının yakılarak öldürülmesi iddiasıyla ilgili aranan kişi Bursa'da yakalandı.

Yaşlı kadının üç yıl önce yakılarak öldürülmesi olayıyla ilgili bir kişi yakalandı, System.String[]

Samsun'un Kavak ilçesinde bir kadının yakılarak öldürülmesi iddiasıyla ilgili aranan kişi Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Çekirge Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde yaya bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Bu kişiden kimlik çıkmaması üzerine parmak izini alan ekipler, Fikret C'nin, 2017 yılında Şaver Cindi'nin (79) yakılarak öldürülmesi olayıyla ilgili arandığını belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

Olay

İlçeye bağlı Küçükçukur köyünde evine geldiği akrabası Şaver Cindi'den (79) bir miktar para alan Fikret C'nin, eve ve Cindi'nin üzerine benzin dökerek ateşe verdiği öne sürülmüştü.

Çevredekilerin yardımıyla evden çıkarılan ve 112 Acil Servis ekibi tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cindi, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Cindi, burada 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Samsun, Kavak, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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