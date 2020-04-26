Yaşlı kadının uzaktaki kızı belediyeyi aradı, doğum günü için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Genel Yaşlı kadının uzaktaki kızı belediyeyi aradı, doğum günü için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Yaşlı kadının uzaktaki kızı belediyeyi aradı, doğum günü için ekipler seferber oldu

25 dakika önce

Yaşlı kadının uzaktaki kızı belediyeyi aradı, doğum günü için ekipler seferber oldu 81 yaşına basan kadına belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması Bahçelievler'de korona virüs salgını sonrası evde kalan yaşlı kadının kızı Belediye ekiplerini arayarak, annesinin doğum günü...

Yaşlı kadının uzaktaki kızı belediyeyi aradı, doğum günü için ekipler seferber oldu

81 yaşına basan kadına belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması

İSTANBUL - Bahçelievler'de korona virüs salgını sonrası evde kalan yaşlı kadının kızı Belediye ekiplerini arayarak, annesinin doğum günü olduğunu söyledi. Belediye ekipleri pastayı hazırlayıp yaşlı kadının doğum gününü kutladı.

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde yaşayan ve 81 yaşına giren Fatma Subaşılı kızının isteği üzerine Bahçelievler Belediyesi tarafından doğum günü kutlandı. Korona virüs salgını nedeniyle 85 yaşındaki kocasıyla evde yalnız kalan Fatma Subaşılı bugün 81 yaşına girdi. Salgın sonrası Düzce'de yaşayan ve yanlarında gelemeyen kızları, belediyeyi arayarak annesinin doğum gününün kutlanması için destek istedi. Bahçelievler Belediye ekipleri hemen bir pasta hazırlayıp yaşlı kadının evine giderek sürpriz yaptı.

Ekipler 81 yaşına giren Fatma Subaşılı'nın doğum gününü kutladı. Mumları üfleyen yaşlı kadının mutluluğu gözlerinden okundu. Kadının çocukları ise doğum günü kutlaması sırasında telefonla görüntülü arayarak annesinin doğum gününü kutladı. Telefonla belediye ekiplerine teşekkür ederek, mutluluktan ağladıklarını belirtti. Fatma Subaşılı'da hem kızlarına hem Belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yaşlı kadının uzaktaki kızı belediyeyi aradı, doğum günü için ekipler seferber oldu

Bahçelievler, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 06:42 Kaynak: İHA

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