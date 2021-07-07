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Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı

07.07.2021 14:50

- Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı Battalgazi'de çöp ev temizlendi, evden iki kamyon çöp toplandı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gözleri görmediği için temizlik yapamayan ve çöp biriktirme hastalığı bulunan yaşlı kadının yardımına Battalgazi Belediyesi ekipleri yetişti.

- Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı

Battalgazi'de çöp ev temizlendi, evden iki kamyon çöp toplandı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gözleri görmediği için temizlik yapamayan ve çöp biriktirme hastalığı bulunan yaşlı kadının yardımına Battalgazi Belediyesi ekipleri yetişti. Yaklaşık 2 kamyon kasası çöpün toplandığı evde kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler, tamamen boşalttıkları evi ilaçlayarak dezenfekte etti.

Ferhadiye Mahallesi Karahan Apartmanı'nda gözü görmeyen ve çöp biriktirme hastalığı bulunan 74 yaşındaki vatandaşın çöp evi, Battalgazi Belediyesi ekipleri tarafından temizlenip dezenfekte edildi. Çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle apartman sakinlerinin şikayeti üzerine mahalleye giden temizlik işleri ve zabıta ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Ekipler, dairedeki çöpleri temizlemek için anında çalışma başlattı. Evde biriken çöplerden dolayı adım atmakta zorlanan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri kamyona yükledi. Yetmiş dört yaşındaki Sıdıka Güzelay'ın evinden 2 kamyon dolusu çöp çıkartan ekipler, tamamen boşalttıkları evi ilaçlayarak dezenfekte etti.

"Ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştirdi"

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten Ferhadiye Mahallesi Muhtarı Adnan Çit, "Teyzemizin gözü görmüyor. Daha önce kızı ile kalıyordu. Kızı evlenip gidince, oğlu ile kalıyor. Evleri oturulmayacak durumdaydı. Apartman ve mahalle sakinleri sıkıntıyı bize bildirdikten sonra, bizlerde konuyu Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e telefonla ilettik. Teyzemizin durumunu anlattık. Başkanımızda Ankara'da olduğunu ve Malatya'ya döndüğünde yaşlı teyze ile yakından ilgileneceğini belirttiler. Başkanımızın talimatıyla buraya ekipler yönlendirildi. Ekipler, zaman kaybetmeden bu çöp biriken evde temizlik çalışması başlattı. Çöpleri topladılar. Ekipler, temizlik çalışmasından sonra ilaçlanıyor. Başkanımız her zaman yanımızda. Allah razı olsun kendisinden. İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

"Temizlik çalışmaları bizleri memnun etti"

Esnaflar olarak yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiren esnaf Mesut Erdal, "Yıllardır mahallede esnaflık yapıyorum. Buranın temizlenmesinde öncülük eden herkese teşekkür ediyorum. Evde oturan teyzemizin görme engelli bulunuyor ve çocuk ise zihinsel engelli. Bizler yardımcı olmaya çalıştık ama buranın daha temiz hale gelmesi gerekiyordu. Evden gelen kokulardan inanın burada durulmuyor. Her türlü hastalık mevcut. Burada Battalgazi Belediyesini de kutlamak gerekiyor. Belediye Başkanımız Osman Güder'e ilgi alakasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi çok duyarlı. Hemen ekipleri gönderdiler. Belediyemiz iyi çalışıyor. Çalışmalar bizleri ve teyzemizi memnun etti. Allah razı olsun kendisinden" ifadelerini kullandı.

"Yardımımıza Battalgazi Belediyesi koştu"

Apartman sakinlerinden Solmaz Aras isimli vatandaş, "Battalgazi Belediyemize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bizleri duydular, yardımımıza koştular. Bizi ve teyzemizi bu durumdan kurtardılar. Gelip buraya temizlik çalışması yaptılar. Anne ile oğlu yaşıyor. Anne gözü görmüyor. Evin içerisinde yaşıyorlar ama yaşanılacak bir durum değil. Apartmanı kötü kokular sarmış durumdaydı. Kendi evimde oturamıyordum. Çoğunlukla zamanını dışarıda geçiriyordum. Ev şuan temizleniyor. Dezenfekte ediliyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ediyorum. Konuya duyarsız kalmadı. Allah kendisinden razı olsun. Teyzemizin mağduriyeti çok şükür giderildi" diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Aydoğan, çöp evler hakkında gelen şikayetlerin anında değerlendirmeye alındığının altını çizdi.

Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı
Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı
Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı
Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı
Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı
Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı
Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı
Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı
Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı
Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı

Osman Güder, Malatya, Zabıta, Mevla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı - Son Dakika


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