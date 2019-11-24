Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadının yardımına Büyükşehir koştu
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Yaşlı kadının yardımına Büyükşehir koştu

6 saat önce

Kocaeli'de hastalığı nedeniyle ev işlerinde zorlanan 78 yaşındaki Kamile Gök'e yardımına koşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlı kadının yüzünü güldürdü.

Yaşlı kadının yardımına Büyükşehir koştu, System.String[]

Kocaeli'de hastalığı nedeniyle ev işlerinde zorlanan 78 yaşındaki Kamile Gök'e yardımına koşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlı kadının yüzünü güldürdü.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen "Evde Bakım Hizmeti", vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda İzmit 28 Haziran Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki Kamile Gök'ün de yüzü güldürüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çare oldu. Haftalık olarak ev temizliği ve öz bakım hizmetinden yararlanan Kamile Gök, yaşadığı sıkıntıları atlatmanın mutluluğunu yaşıyor.


Aynı zamanda her hafta düzenli olarak 3 öğün sıcak yemek hizmeti alan Kamile Gök, "Her duam da sizler varsınız Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun. Yaşadığım hastalıklar nedeniyle ev işlerinde ben de kızım da yetersizdik. Büyükşehir Belediyesi'ne başvurumuz sonrasında belediyemiz bizlere sahip çıktı" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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