Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı! - Son Dakika

Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı!

25.05.2021 15:49

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize giren 72 yaşındaki Ayşe Aydoğan boğularak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni, komşularının görmesi sayesinde fark edilerek sudan çıkarıldı.

Akyarlar Mahallesi Bağla sitesinde sabah saatlerinde evinden çıkarak denize giden 72 yaşındaki Ayşe Aydoğan deniz ortasında ölü bulundu.

KOMŞULARI KOŞSA DA YETİŞEMEDİ

Komşularının denizde hareketsiz bir halde gördükleri Aydoğan'ın yanına koştu. Sahile inerek denizden Aydoğan'ı çıkaran komşuları yaşlı kadının hareketsiz olduğunu belirledi. Durumu 112 acil servis haber veren komşuları daha sonra eşine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydoğan'ın öldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri savcılığa haber verdi. Olay yeri incelemelerinin ardından Aydoğan'ın cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için Aydoğan'ın cesedi Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı!

Akyarlar, Aydoğan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı! - Son Dakika


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