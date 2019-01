Yaşlı Kadının Ziynet Eşyaları İçin Öldürülmesi Davasında Karar

Kayseri'de 2 yıl önce kayıp olarak aranan 69 yaşındaki kadını ziynet eşyaları için öldürüp, define amaçlı kazdıkları kuyuya gömdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan birine müebbet, diğerine 4 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ahmet İncekaya ve Mustafa Kılıç ile tutuksuz yargılanan Sevim İ, maktul yakını ile taraf avukatları hazır bulundu.



Sanık Mustafa Kılıç, savunmasında, maktulün elinde büyüdüğünü belirtti.



Sanık Kılıç, savunmasında, öldürülen Sayal Say ile husumeti olmadığını, olay günü maktulun evinde bulunduğunu söyledi.



Say ile çay içtiklerini belirten Kılıç, şunları anlattı:



"Çay içip oradan ayrıldım. Bir süre sonra Say'ın evinin önünden geçerken maktul ile diğer sanık Ahmet'in aralarında tartıştıklarını duydum. Eve gittiğimde Sayal abla son nefesini vermişti. 'Neden yaptın?' diye sordum. Ahmet, maktulu hakaret ettiği için öldürdüğünü söyleyip, 'Benim için bir veya iki, fark etmez' diyerek, beni de tehdit etti. Benim maktulle bir hasımlığım yoktur. Bu olayı Ahmet planlamıştır. Olay günü, yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğum için yargılanıyorum. Beraatimi talep ediyorum."



Sanık Ahmet İncekaya da "Maktul bizim aile dostumuz. Bize köyde sahip çıkan, destek veren birisidir. Psikolojim bozuldu. Adaletinize sığınıyorum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.



Sevim İ. ise bahçelerindeki ağacı keserken bir dalın, maktulun evinin çatışına düştüğünü, Sayal Say ile bu konu yüzünden tartışma yaşadığını, öldürülmesiyle ilgisi bulunmadığını iddia etti.



Müşteki avukat ise sanıkların maktulu eziyet çektirerek öldürüp kuyuya gömdüklerini öne sürerek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.



Mahkeme heyeti, Ahmet İncekaya'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet, Mustafa Kılıç'a "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den 4 yıl hapis cezası verdi. Sevim İ'nin beraatine hükmeden heyet, Kılıç'ın tahliyesini kararlaştırdı.



Olay



İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Nisan 2017'de kaybolan Sayal Say'ın, 36 bin liralık ziynet eşyalarının çalındığını tespit etmiş, olayla ilgili komşuları Mustafa Kılıç ve Ahmet İncekaya tutuklanmıştı.



Kadının cesedi, Hasanarpa Mahallesi Osmandede Tepesi'nde, sanıkların daha önce define için kazdıkları kuyuda bulunmuştu.



Tutuklanan Kılıç ve İncekaya ile olaydan önce maktulle tartıştığı tespit edilen Sevim İ. hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

