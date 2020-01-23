Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı (2) - Son Dakika

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Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı (2)
6 saat önce
2 TUTUKLAMAAynı yöntemle yapılan 2 farklı dolandırıcılık konusundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat İzol ve Necati Karamanlı tutuklanırken, Suriye uyruklu Muhammed M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:44 Kaynak: DHA
2 TUTUKLAMA
Aynı yöntemle yapılan 2 farklı dolandırıcılık konusundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat İzol ve Necati Karamanlı tutuklanırken, Suriye uyruklu Muhammed M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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