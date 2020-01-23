Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı (2) - Son Dakika

Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı (2)

6 saat önce

2 TUTUKLAMAAynı yöntemle yapılan 2 farklı dolandırıcılık konusundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat İzol ve Necati Karamanlı tutuklanırken, Suriye uyruklu Muhammed M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı (2), System.String[]

2 TUTUKLAMA

Aynı yöntemle yapılan 2 farklı dolandırıcılık konusundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat İzol ve Necati Karamanlı tutuklanırken, Suriye uyruklu Muhammed M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:44 Kaynak: DHA
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