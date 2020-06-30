Yaşlı kadınları hedef seçen kapkaççı yakalandı - Son Dakika

Yaşlı kadınları hedef seçen kapkaççı yakalandı

Kendisine özellikle yaşlı kadınları hedef olarak seçen ve çantalarını kapkaç yöntemiyle çalarak kayıplara karışan şahıs, polisin ısrarlı takibi ve 200'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı.

Kendisine özellikle yaşlı kadınları hedef olarak seçen ve çantalarını kapkaç yöntemiyle çalarak kayıplara karışan şahıs, polisin ısrarlı takibi ve 200'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı.

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Çorlu'nun değişik mahallelerinde son 5 günde 5 yaşlı kadının çantalarının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek kapsamlı bir çalışma başlattı. Polis ekipleri, olayların meydana geldiği bölgelerdeki 200 güvenlik kamerasının görüntüsünü incelemeye alarak, 2 bin saatlik görüntüyü tek tek inceledi.


Olayları S.L. adlı şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit eden polis ekipleri daha sonra S.L.'nin izini sürmeye başladı. Şüphelinin metruk bir evi mekan bellediğini saptayan ekipler S.L. adlı şüpheliyi saklandığı yerde gözaltına aldı. S.L.'nin üst aramasında çalıntı olduğu değerlendirilen bir adet yüzük ele geçirildi.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesine başvuran polis ekipleri emniyetteki işlemlerinin ardından zanlıyı adli mercilere sevk etti. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadınları hedef seçen kapkaççı yakalandı - Son Dakika
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