Yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs tutuklandı

08.03.2022 18:23
Yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi'nde yaşayan M.Ü. (85) ve N.E.'nin (76) evine gece saatlerinde pencereyi kırarak giren 2 şahıs, kadınların altın bilezik ve yüzüklerini gasp etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve bekçi sevk edildi. Yapılan teknik fiziki takip neticesinde İİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri M.M. ve C.Ö. isimli şüpheli şahısları yakaladı. Emniyete götürülen 2 şahsın üzerinde 5 bin 650 lira bulundu. Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de 7 bin 738 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi Kırıkkale'de 7 bin 738 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kırıkkale, Polis, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı silahlı saldırıya uğradı
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
18:11 Ukraynalı vatandaşların kar yağışı altındaki zor anları! Tahliye için soğukta saatlerce beklediler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:22 Düğün sonrası gerdeğe girmeyi bekleyen gelin, kocasının yaptıklarıyla hayatının şokunu yaşadı
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 18:30:36. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlı kadınların ziynet eşyalarını gasp eden 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement