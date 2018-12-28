Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kardeşler Barakada Yaşam Mücadelesi Veriyor

Yaşlı Kardeşler Barakada Yaşam Mücadelesi Veriyor

1 saat önce

Düzce'de yaptıkları derme çatma barakada kalan Durkadın Çetin (80) ve kardeşi İsmail Arslan (70), soğuk kış günlerinde hayata tutunmaya çalışıyor.

GÖKHAN ALKAN - Düzce'de yaptıkları derme çatma barakada kalan Durkadın Çetin (80) ve kardeşi İsmail Arslan (70), soğuk kış günlerinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Yığılca ilçesi Redifler köyünde yaşlılık maaşıyla geçinen Durkadın Çetin ile İsmail Arslan kardeşler, yaptıkları barakada birlikte yaşıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Çetin, eşini iş kazasında, biri 6 aylık diğeri ise 1,5 yaşındaki çocuklarını ise geçirdikleri hastalık nedeni ile toprağa verdiğini anlattı.

Çetin, kardeşinin ona, onun ise kardeşine destek olduğunu belirterek, "20 yaşında evlendim ve 50 yıl önce, 30 yaşında eşimi kaybettim. Arkasına 2 evladımı toprağa verdim. Kardeşimle yaşıyorum. Kendimize iki gözlü baraka yaptık. Ölürsem burada öleyim, huzurevine gitmek istemiyorum." dedi.

"Soğuk kış günleri zor"

Eşinin ormanda işçilik yaparken bir iş kazası sonucu öldüğünü belirten Çetin, eşi ve çocukları öldükten sonra bir müddet tek yaşadığını söyledi.

Çetin, "Hayatta tek kronik kalp ve tansiyon hastası erkek kardeşim kaldı. Onunla hayat mücadelesi verdik. Buraya baraka yaptık ve yaşıyoruz. Soğuk kış günleri zor. Doktora gidiyoruz, iğne, ilaç veriyorlar. İyi oluyoruz, daha sonra yine hasta oluyoruz. Tansiyon var, içimden bir hastalık geliyor. Hastaneye gitmeye dermanım yok. Onun için de tansiyon yukarı çıkıyor." diye konuştu.

Bulduğu ekmeği kardeşiyle paylaştığını belirten Çetin, kaldıkları evde zor durumda olduklarını, yetkililerden yardım beklediklerini ve huzurevinde kalmak istemediklerini kaydetti.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Ablası Çetin'e sahip çıkan İsmail Arslan da, daha önce hiç evlenmediğini ve yaklaşık 30 yıldır rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını belirtti.

Arslan, devletten gelen yardımlarla ayakta kaldıklarını dile getirerek, "Biraz fındığımız var. İki yıldan bu yana yaşlılık parası alıyorum. Devletten gelen yardımlarla geçiniyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Hepsi bir araya geldiğinde zar zor geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:22 Kaynak: AA

Yığılca, Düzce, İsmail Arslan, 3. Sayfa
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