Yaşlı karı koca evde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı karı koca evde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı karı koca evde ölü bulundu

7 saat önce

Konya'da yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu.

Yaşlı karı koca evde ölü bulundu, System.String[]

Konya'da yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu.


Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Mamuriye Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki İsmail Kırkız ile eşi Miyase Kırkız'dan (78) bir süre haber alamayan yakınları, kontrol etmek için evin arka kapısından içeri girdi. İsmail Kırkız ile Miyase Kırkız'ı soba yakınında baygın vaziyette bulan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde yaşlı karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yaşlı çiftin sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, cansız bedenleri Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Miyase, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
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