Yaşlı Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Yaşlı Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, katıldığı Yaşlı Meclisi toplantısında "Yaşlı Meclisi bütün Türkiye'ye örnek olsun ve günlük yaşamımıza, şehrimize, ülkemize, insanlarımıza ve insanlığa katkı sağlasın diye temenni ediyorum" dedi.

Yaşlı Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, katıldığı Yaşlı Meclisi toplantısında "Yaşlı Meclisi bütün Türkiye'ye örnek olsun ve günlük yaşamımıza, şehrimize, ülkemize, insanlarımıza ve insanlığa katkı sağlasın diye temenni ediyorum" dedi.


Muratpaşa Belediyesi'nin demokrasi ve katılımcılığı esas alan bir kent yaşamını inşaa etmek için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek kurduğu Yaşlı Meclisi, yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. 60 yaş ve üstü 60 üyesi bulunan meclis, 14 gündem maddesiyle toplandı. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda toplanan meclis, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılırken toplantı Meclis Başkanı Süleyman Mehdi Kovacıoğlu'nun açılış konuşmasıyla devam etti.


Yılın ilk toplantısı için bir araya gelen mecliste, Yaşlı Meclisi çalışma grupları ve üyeleri belirlendi. Buna göre Yaşlı Meclisi çatısı altında Sağlıklı Yaşam, Kuşaklararası İlişkiler, Göç ve Uyum, Yaşlı Hakları, Çevre, Sürdürülebilir ve Erişilebilir Kent, Yaşam Boyu Öğrenme, Kültür ve Sanat olmak üzere 8 çalışma grubu oluşturuldu.


Belediye Başkanı Ümit Uysal da gündem görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Yaşlı Meclisi'ni ziyaret etti. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, insanların kişisel ve kamusal alanların iç içe geçmişliğine vurgu yaparak, "Şu bir gerçek ki, kişisel alanımızın olduğu kamusal yaşantının da parçasıyız. Bir yanımız hep toplumun iyiliğini düşünmekle ilgili, bir yanımız çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini düşünmekle ilgili. Bu anlamları sizleri, bu dünyada olup biten olumsuz, kötü şeylerin olup bitmemiş olması için mücadele eden insanlar olarak görüyorum. Kişisel alanını renklendirirken kamusal alana söz söylemek isteyen, kamusal alana söz söylerken de bir yaş kuşağının duyarlılıklarını bütün kamusal alana yansıtan, şehir ve ülke sorunlarına karşı duyarlı, sorumlu, hassas ve ortaya düşünce fikir koymak isteyen insanlar olarak görüyorum. Yaşlı Meclisi bütün Türkiye'ye örnek olsun ve günlük yaşamımıza, şehrimize, ülkemize, insanlarımıza ve insanlığa katkı sağlasın diye temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
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