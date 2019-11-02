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Son Dakika Güncel Yaşlı meclisi üyeleri belirleniyor

Yaşlı meclisi üyeleri belirleniyor

7 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 60 kişilik Yaşlı Meclisi üyeleri, 8 Kasım Cuma günü çekilecek kurayla belli olacak.

Yaşlı meclisi üyeleri belirleniyor, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 60 kişilik Yaşlı Meclisi üyeleri, 8 Kasım Cuma günü çekilecek kurayla belli olacak. Muratpaşa Belediyesi'nce kurulan Yaşlı Meclisi'ne üye olmak için 224 kişi başvuruda bulundu.


Antalya'nın 500 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa'da Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla çalışmalarına başlanan ve demokratik katılımcılığı esas alan kent yaşamının oluşmasında önemli çalışmalardan biri olacak Yaşlı Meclisi'nin üyeleri belli oluyor.


Aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olacak Yaşlı Meclisi'nde yer almak için 224 kişi başvurdu. 60 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerinden oluşacak mecliste eşit sayıda kadın ve erkek üye yer alacak. 60 kişilik meclisin üyeleri kurayla belirlenecek. Kura çekimi, 8 Kasım Cuma Falez 2 Park'ta bulunan Yaşlı Evi'nde gerçekleştirilecek.


Belediye Başkanı Uysal, Yaşlı Meclisi'nin temel hedefinin deneyimli kent sakinlerinin yaşadıkları şehre dair sorunların çözümüne katılımını sağlamak olduğunu söyledi. Yaşlı Meclisi'nden aynı zamanda yaşlıların ihtiyaçlarına cevap veren politikalar ve kapsamlı eylem planları oluşturmasını beklediklerini ifade eden Başkan Uysal, "Bu bağlamda Yaşlı Meclisi için bağımsız yaşam, destekleyici ve güvenli fiziksel ve sosyal çevre, erişilebilir destekler ve hizmetler konuları temel çalışma alanları olacak" diye konuştu. Yaşlı Meclisi'nin çalışmalarında bağımsız olacağını aktaran Başkan Uysal, "Sadece kendi sekretaryası oluşturuluncaya kadar idari işlemleri belediyemizce yürütülecek" dedi. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
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