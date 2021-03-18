Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) illere göre yaşlılık oranlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) illere göre yaşlılık oranlarını açıkladı. Türkiye'de yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 22,5 arttı. Zonguldak'ta yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 24,8 arttı. Bartın'da yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 21 artarken bu sayı Karabük'te yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 17,1 arttı.

TUİK verilerine göre yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2015 yılında yüzde 8,2 iken, 2020 yılında yüzde 9,5'e yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11,0, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörüldü. - ZONGULDAK