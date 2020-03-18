Yaşlı nüfus oranı en yüksek Batı Karadeniz'de - Son Dakika
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Yaşlı nüfus oranı en yüksek Batı Karadeniz'de

6 saat önce

Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu iller Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunuyor.

Yaşlı nüfus oranı en yüksek Batı Karadeniz'de, System.String[]

Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu iller Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 18.8 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 17.7 ile Kastamonu, yüzde 16.2 ile Artvin ve Çankırı izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3.3 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3.4 ile Hakkari, yüzde 3.9 ile Şanlıurfa izledi.

Yaşlı nüfusun yüzde 0.1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2019 yılında 5 bin 567 oldu. Türkiye'de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 763 kişi ile İstanbul, 275 kişi ile Ankara ve 242 kişi ile Giresun iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 5 kişi ile Bayburt, 6 kişi ile Ardahan ve Karaman oldu.

Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2014 yılında yüzde 22.9 iken 2018 yılında yüzde 18.3'e düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının, 2018 yılında yaşlı erkeklerin oranından 4.5 kat fazla olduğu görüldü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı yüzde 27.9 iken yaşlı erkeklerin oranı yüzde 6.1 oldu.

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 42.1'i ilkokul mezunu, yüzde 5.0'ı ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, yüzde 5.2'si lise veya dengi okul mezunu, yüzde 5.1'i yükseköğretim mezunu iken 2018 yılında ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 45.0'a, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı yüzde 6.5'e, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 6.8'e, yükseköğretim mezunu olanların oranı ise yüzde 6.6'ya yükseldi.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2019 yılında yüzde 1.2'sinin hiç evlenmemiş, yüzde 83.7'sinin resmi nikahla evli, yüzde 3.3'ünün boşanmış, yüzde 11.9'unun eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun yüzde 2.6'sının hiç evlenmemiş, yüzde 45.4'ünün resmi nikahla evli, yüzde 3.7'sinin boşanmış, yüzde 48.3'ünün ise eşi ölmüş olduğu görüldü.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2014 yılında Türkiye geneli için yüzde 21.8 iken 2018 yılında yüzde 21.2 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2014 yılında yüzde 18.3 iken 2018 yılında yüzde 16.4 oldu.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2014 yılında yüzde 18.3 iken 2018 yılında yüzde 14.4 oldu. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2014 yılında yüzde 18.2 iken 2018 yılında yüzde 17.9 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, işgücüne katılma oranı 2014 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için  yüzde 50.5 iken 2018 yılında yüzde 53.2'ye yükseldi. Bu oran yaşlı nüfus için 2014 yılında yüzde 11.5 iken 2018 yılında yüzde 12.5 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkek nüfusta 2018 yılında yüzde 20.9 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 5.9 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2014 yılında yüzde 2.1 iken 2018 yılında yüzde 2.7 olduğu görüldü.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2018 yılında yaşlı nüfusun yüzde 65.5'inin tarım, yüzde 27.3'ünün hizmetler, yüzde 4.7'sinin sanayi, yüzde 2.5'inin ise inşaat sektöründe yer aldığı görüldü. (Fotoğraflı)


Karadeniz Bölgesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:55 Kaynak: DHA

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