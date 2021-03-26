Yaşlı nüfus oranı en yüksek kent Sinop'ta Kovid-19 ile mücadele devam ediyor - Son Dakika

Yaşlı nüfus oranı en yüksek kent Sinop'ta Kovid-19 ile mücadele devam ediyor

26.03.2021 11:15
Yaşlı nüfus oranı en yüksek kent Sinop'ta Kovid-19 ile mücadele devam ediyor, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2020'ye ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" verilerine göre yüzde 19,8 ile ülkede yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düşürülmesi için etkin mücadele yürütülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2020'ye ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" verilerine göre yüzde 19,8 ile ülkede yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düşürülmesi için etkin mücadele yürütülüyor.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 309,6 olan ve bu oranla "çok yüksek riskli" iller grubunda yer alan kentte, koronavirüsle mücadele, alınan ek tedbirlerle devam ediyor.

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kentte, vaka artışının önlenebilmesi için filyasyon ekiplerinin sayısı yükseltildi, günlük yapılan test oranı artırıldı. Pazarlarda açılan tezgah sayısının yarıya indirildiği kentte, zabıta ekiplerince pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması yapılmaya başlandı.

Kentte ayrıca güvenlik güçlerince il ve ilçe girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılıyor. Öğrencilerin de okulda bulundukları süre zarfında okul bahçesinden dışarı çıkmaları kısıtlandı.

Kentte, 65 yaş üzeri kişilerin yüzde 75'i aşılandı. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler 60 yaş üzerindekilerin de aşılanmaları çalışmalarını sürdürüyor.

"Sinoplu vatandaşların bir süre memleketlerine gelmemeleri doğru bir karar olur"

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, aldıkları tedbirler çerçevesinde vaka sayılarında yaşanan küçük bir düşüşün insanlarda asla rehavet yaratmaması gerektiğini söyledi.

Sinop olarak halen "çok yüksek riskli" iller grubunda yer aldıklarını anımsatan Karaömeroğlu, "Kalıcı bir düşüş için mutlaka tedbirlere uymaya devam etmeliyiz." dedi.

Karaömeroğlu, koronavirüs ile mücadelenin sadece alanda yapılan denetimlerle başarıya ulaşmasının mümkün olamayacağına dikkati çekerek, "Ev oturmalarını, akraba, sülale, arkadaş buluşmalarını ertelememiz lazım. Bunun yanında çevre illere sağlık ve ticaret dışında yapılacak ziyaretleri ertelemek gerekiyor. Aksi takdirde bu düşüşü istikrarlı hale getiremeyiz. Bu iş ancak ve ancak tek silahımız olan tedbirle kazanılır." diye konuştu.

Vaka sayılarını aşağılara çekmek amacıyla alanda yoğun baskılama yaptıklarını anlatan Karaömeroğlu, "Ama bu iş sadece alanda mücadeleyle olmuyor. İnsanlarımızın evlerinde de dikkat etmesi, bir araya gelmemesi lazım. Pazara giderken de dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan Sinoplu vatandaşların bir süre memleketlerine gelmemeleri doğru bir karar olur. Hep birlikte mücadele edersek ancak bu savaşı kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

İki doz aşısını yaptıran 65 yaşındaki Nevin Ergül, özellikle yaşlı vatandaşlara yönelik uygulamalardan memnun olduklarını dile getirerek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Tedbirler güzel ama insanların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Uzun süre evden çıkmadım, kurallara uydum. Bu süreçte zaten bizlere yönelik kolaylıklar getirildi. İnşallah bu hastalıktan ülke olarak yakında kurtulacağız." dedi.

HES kodu, Zabıta, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşlı nüfus oranı en yüksek kent Sinop'ta Kovid-19 ile mücadele devam ediyor - Son Dakika


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