Yaşlı nüfus son 5 yılda 22,5 arttı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı Öğretim Görevlisi Esra Usta, Türkiye'de yaşlı nüfusun yüzde 9,5 oranında olduğunu, son 5 yılda yaşlı nüfusunun yüzde 22,5 arttığına dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Mart ayı konferans serisi kapsamında düzenlenen "Yaşlılara Saygı ve Klinik Yaklaşımlar" konulu konferans ilgi ile takip edildi. Tıp Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ve Prof. Dr. Bora Büken, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, öğretim üyeleri, idari personeller ve öğrenciler katılım gösterdi.

"Hayattaki en pahalı şey tecrübedir"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, dünya toplumunda deneyim, tecrübe ve yaşanmışlıklarından faydalandığımız yaşlılarımıza saygı ve sevginin ifadesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 18-24 Mart tarihlerinin Yaşlılara Saygı Haftası olarak ilan edildiğini anımsattı. Birçok çalışma ile yaşlıların yalnızlık ve terk edilmişlik duygusuna kapıldıklarını ortaya koyduğunu ifade eden Prof. Dr. Kayıkçı, sağlıklı yaşlanmanın insanların güvenli ve sosyal olarak aktif olacağı bir hayat tarzı ile mümkün olduğunu belirtti. "Hayattaki en pahalı şey tecrübedir" diyen Prof. Dr. Kayıkçı, bu vesile ile tüm yaşlılarımızın haftasını kutlayarak sözü konuşmacılara bıraktı.

Türkiye'nin yaşlı nüfusu yüzde 9,5

Konuşmasına yaşlı ve yaşlılık kavramlarına dikkat çekerek başlayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı Öğretim Görevlisi Esra Usta; yaşlanmanın; yaşın artması, yaşlılığın ise yaşamın belirli bir bölümünü tanımladığını belirtti. Türkiye'de yaşlı nüfusun yüzde 9,5 oranında olduğunu dile getiren Usta, son 5 yılda yaşlı nüfusunun yüzde 22,5 arttığına dikkat çekti. Sağlık bakım sisteminin en büyük tüketicilerinin yaşlılar olduğunu ifade eden öğretim görevlisi Usta, yaşlandıkça bakımın genellikle karmaşık hale geldiğini ve sağlık hizmetlerinin bu karmaşıklık için hazırlıksız olduğuna vurgu yaptı. Yaşlıların daha fazla hastane hizmetlerinden yararlandığı bilgisini paylaşan Usta, " 65 yaş üstü nüfus; 40-45 yaş nüfusuna göre 3 kat daha fazla yatıyor. Hastane hizmetlerinin en büyük kullanıcısı 85 yaş üstü yaşlıların hastanede kalış günleri daha uzun ve yeniden yatış oranları yüksek. Türkiye'de acil servise başvuran yaşlı hasta oranı yüzde 12-15 aralığında" diye konuştu.

Hastaların hastaneye yatışı, zorlu davranışları arttırdığına işaret eden Usta, bu durumun birey merkezli bakımın önemini ortaya çıkardığını ifade etti. Birey merkezli bakımın ihtiyaçları, seçimleri, ilişkileri, görevleri ve istekleri ile hastayı merkezine yerleştirdiğini dile getiren Esra Usta, bu yaklaşım ile rutin tedavi ve bakım uygulamalarında daha çok konuşarak iletişim kurmaya çalışan yaşlı hastalara karşı davranışları daha olumlu etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Yaşlı dostu sağlık sistemi ile daha iyi sağlık çıktısı, daha az israf

"Yaşlı Dostu Sağlık Sistemleri" hakkında sunum yapan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı Dr. Öğretim Üyesi Serap Bayram da, bu sağlık sistemlerinin yaşlı yetişkinlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığını ifade etti. Bu sistemde yaşlı yetişkinler için daha iyi sağlık çıktılarını, daha az israfı ve uygun maliyetli hizmetlerin daha fazla kullanımının hedeflendiğini belirten Dr. Bayram, bu bağlamındaki geriatri modelleri ile yaşlı yetişkinlerin mümkün olduğunca bağımsız olarak evde veya en az kısıtlayıcı ortamda kalmasına izin vermek için, yaşlı yetişkinlerin bakımına rehberlik edildiğini ifade etti. Yaşlı dostu sağlık sistemlerinin fonksiyonel engelliliği önleyerek yaşam kalitesini mümkün olduğunca koruduğunu kaydeden Dr. Serap Bayram, yaşlı yetişkinlere yönelik sağlık bakımıyla ilgili zararların da önemli ölçüde azaldığını dile getirdi. Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi. - DÜZCE