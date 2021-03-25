Yaşlı nüfus son 5 yılda 22,5 arttı - Son Dakika

Yaşlı nüfus son 5 yılda 22,5 arttı

25.03.2021 10:32
Yaşlı nüfus son 5 yılda 22,5 arttı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı Öğretim Görevlisi Esra Usta, Türkiye'de yaşlı nüfusun yüzde 9,5 oranında olduğunu, son 5 yılda yaşlı nüfusunun yüzde 22,5 arttığına dikkat çekti.

DÜZCE(İHA) – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı Öğretim Görevlisi Esra Usta, Türkiye'de yaşlı nüfusun yüzde 9,5 oranında olduğunu, son 5 yılda yaşlı nüfusunun yüzde 22,5 arttığına dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Mart ayı konferans serisi kapsamında düzenlenen "Yaşlılara Saygı ve Klinik Yaklaşımlar" konulu konferans ilgi ile takip edildi. Tıp Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ve Prof. Dr. Bora Büken, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, öğretim üyeleri, idari personeller ve öğrenciler katılım gösterdi.

"Hayattaki en pahalı şey tecrübedir"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, dünya toplumunda deneyim, tecrübe ve yaşanmışlıklarından faydalandığımız yaşlılarımıza saygı ve sevginin ifadesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 18-24 Mart tarihlerinin Yaşlılara Saygı Haftası olarak ilan edildiğini anımsattı. Birçok çalışma ile yaşlıların yalnızlık ve terk edilmişlik duygusuna kapıldıklarını ortaya koyduğunu ifade eden Prof. Dr. Kayıkçı, sağlıklı yaşlanmanın insanların güvenli ve sosyal olarak aktif olacağı bir hayat tarzı ile mümkün olduğunu belirtti. "Hayattaki en pahalı şey tecrübedir" diyen Prof. Dr. Kayıkçı, bu vesile ile tüm yaşlılarımızın haftasını kutlayarak sözü konuşmacılara bıraktı.

Türkiye'nin yaşlı nüfusu yüzde 9,5

Konuşmasına yaşlı ve yaşlılık kavramlarına dikkat çekerek başlayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı Öğretim Görevlisi Esra Usta; yaşlanmanın; yaşın artması, yaşlılığın ise yaşamın belirli bir bölümünü tanımladığını belirtti. Türkiye'de yaşlı nüfusun yüzde 9,5 oranında olduğunu dile getiren Usta, son 5 yılda yaşlı nüfusunun yüzde 22,5 arttığına dikkat çekti. Sağlık bakım sisteminin en büyük tüketicilerinin yaşlılar olduğunu ifade eden öğretim görevlisi Usta, yaşlandıkça bakımın genellikle karmaşık hale geldiğini ve sağlık hizmetlerinin bu karmaşıklık için hazırlıksız olduğuna vurgu yaptı. Yaşlıların daha fazla hastane hizmetlerinden yararlandığı bilgisini paylaşan Usta, " 65 yaş üstü nüfus; 40-45 yaş nüfusuna göre 3 kat daha fazla yatıyor. Hastane hizmetlerinin en büyük kullanıcısı 85 yaş üstü yaşlıların hastanede kalış günleri daha uzun ve yeniden yatış oranları yüksek. Türkiye'de acil servise başvuran yaşlı hasta oranı yüzde 12-15 aralığında" diye konuştu.

Hastaların hastaneye yatışı, zorlu davranışları arttırdığına işaret eden Usta, bu durumun birey merkezli bakımın önemini ortaya çıkardığını ifade etti. Birey merkezli bakımın ihtiyaçları, seçimleri, ilişkileri, görevleri ve istekleri ile hastayı merkezine yerleştirdiğini dile getiren Esra Usta, bu yaklaşım ile rutin tedavi ve bakım uygulamalarında daha çok konuşarak iletişim kurmaya çalışan yaşlı hastalara karşı davranışları daha olumlu etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Yaşlı dostu sağlık sistemi ile daha iyi sağlık çıktısı, daha az israf

"Yaşlı Dostu Sağlık Sistemleri" hakkında sunum yapan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı Dr. Öğretim Üyesi Serap Bayram da, bu sağlık sistemlerinin yaşlı yetişkinlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığını ifade etti. Bu sistemde yaşlı yetişkinler için daha iyi sağlık çıktılarını, daha az israfı ve uygun maliyetli hizmetlerin daha fazla kullanımının hedeflendiğini belirten Dr. Bayram, bu bağlamındaki geriatri modelleri ile yaşlı yetişkinlerin mümkün olduğunca bağımsız olarak evde veya en az kısıtlayıcı ortamda kalmasına izin vermek için, yaşlı yetişkinlerin bakımına rehberlik edildiğini ifade etti. Yaşlı dostu sağlık sistemlerinin fonksiyonel engelliliği önleyerek yaşam kalitesini mümkün olduğunca koruduğunu kaydeden Dr. Serap Bayram, yaşlı yetişkinlere yönelik sağlık bakımıyla ilgili zararların da önemli ölçüde azaldığını dile getirdi. Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi. - DÜZCE

Yaşlı nüfus son 5 yılda 22,5 arttı
Yaşlı nüfus son 5 yılda 22,5 arttı

Düzce Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Türkiye, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlı nüfus son 5 yılda 22,5 arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya! Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş
Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz         
11:31
Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor         
11:03
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu         
10:32
Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit!         
10:19
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı         
09:53
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi         
08:14
İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız         
07:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi         
18:42
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 12:00:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı nüfus son 5 yılda 22,5 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei