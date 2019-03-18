Yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 16 arttı
1 saat önce
Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 16 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu.
Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 16 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:50
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