Son Dakika Haberleri: Yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 16 arttı

Yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 16 arttı

1 saat önce

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 16 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu.

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Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 16 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:50 

Ekonomi
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