Yaşlı nüfusuna rağmen Covid-19'un uğramadığı İtalyan köyü koronavirüse deva olabilir mi?

Covid-19 salgınının en fazla can aldığı ülkelerden İtalya'da küçük bir köy amansız hastalığa adeta kafa tutuyor.



Yeni tip koronavirüsten dolayı 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Lombardiya bölgesindeki Ferrera Erbognone köyünde şu ana kadar tek bir kişide bile Covid-19'a rastlanmadı.