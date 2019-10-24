Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, yaşlı refahında dünyanın Türkiye'yi örnek aldığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Edirne Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda 8. Yaşlı Refahı Semineri düzenlendi.

Güler, seminerde yaptığı konuşmada, yaşlılığın insan hayatının vazgeçilmez sürecinin son durağı olduğunu söyledi.

Yaşlı nüfusunun dünyada ve Türkiye'de sürekli artığını belirten Güler, "Cumhurbaşkanlığımızca yürütülen eylem planında ifade edildiği gibi, doğurganlık oranlarımızı artırma yönünde ciddi çabalar sarf ediyoruz. Yaşlılığı tiyatro sahnesine benzetiyorum. Burada oyunda yer alan yaşlanmış, saçlarına ak düşmüş insanların artık sahneyi yeni oyunlara, yeni oyunculara devretmesini simgelediğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye'de yaşlı nüfusun refahı için güzel çalışmalar yapıldığını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uyguladığı politikalarla birçok Avrupa ülkesine örnek olabilecek uygulamaları geliştirdik. Sosyal yardımlar, sosyal hizmetler başta olmak üzere dünyada örnek gösterilen uygulamalara imza atıyoruz. Yaşlı refahında dünya Türkiye'yi örnek alıyor. Tabii eksik olduğumuz yönlerimiz mutlaka var özellikle emeklilik sistemimizin daha da revize edilmesi... Yaşlılarımızın yaşlılık hissine kapılmadan ekonomik hayatın içerisinde olmalarını da oldukça önemsiyorum."

"Türkiye'de güzel adımlar atıldı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Daire Başkanı Umut Pınar Büyükkayaer de Bakanlık olarak doğumdan, yaşlılık dönemi de dahil insanın her zaman yanında olduklarını söyledi.

İnsanın iyi olma hali artığı sürece, ömrünün de arttığını aktaran Büyükkayaer, "Toplum refahını artırmak istiyorsak kamu hizmet politikalarımızda öncelikle insanın iyi olma halini artırmak zorundayız. Bu anlamda da Türkiye'de güzel adımlar atıldı" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da bir konuşma yaptı.

Seminere Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve ilçelerinden huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyonu çalışanları, sosyal servislerde görevli çalışanlar katıldı.