Yaşlı şahıs otel odasında ölü bulundu
1 saat önce
Erzurum'un Yakutiye İlçesinde bir otelde kalan yaşlı vatandaş ölü olarak bulunduEdinilen bilgiye göre, Yakutiye İlçesi Gürcükapı semtinde bir otelde kalan 76 yaşındaki M.K. otel odasında ölü olarak bulundu.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:01 Kaynak: İHA
'un Yakutiye
İlçesinde bir otelde kalan yaşlı vatandaş ölü olarak bulundu
Edinilen bilgiye göre, Yakutiye İlçesi Gürcükapı semtinde bir otelde kalan 76 yaşındaki M.K. otel odasında ölü olarak bulundu. Bir süredir otelde kaldığı belirtilen yaşlı adamın dışarı çıkmadığını gören otel görevlileri durumu polise bildirdi. Otele gelen polis ve sağlık ekipleri yaşlı şahsın öldüğünü belirledi.
Şahsın cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. - ERZURUM
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