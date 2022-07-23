Yaşlı sürücünün hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika
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Yaşlı sürücünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

23.07.2022 10:58

Yaşlı sürücünün hayatını kaybettiği kaza kamerada Samsun'da iki aracın çarpıştığı ve 95 yaşındaki sürücünün hayatını kaybedip 2 kişinin de yaralandığı kaza kameraya yansıdı Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde dün meydana geldi.

Samsun'da iki aracın çarpıştığı ve 95 yaşındaki sürücünün hayatını kaybedip 2 kişinin de yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vakkas G. idaresindeki 34 NB 6035 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan 95 yaşındaki Yunus K.'nin kullandığı 55 HL 271 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada, araç sürücüsü Yunus K. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Vakkas G. ile M.S.G. (17) yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise kameraya saniye sariye yansıdı. - SAMSUN

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Samsun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti Samsun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı sürücünün hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika

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