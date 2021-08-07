Yaşlı teyze telefon dolandırıcıların ağına düştü - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde telefon dolandırıcılarının ağına düşen yaşlı teyze yaklaşık 170 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'te yaşayan M.K. (75) isimli yaşlı teyzeye ulaşan telefon dolandırıcısı kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı teyzenin aklını çeldi. Dolandırıcı şahıs teyzeye, parmak izinin bir suç yerinde kullanıldığı ve bunun çözümlenmesi karşılığında hesabına para aktarması gerektiğini söyledi. Dolandırıcılara inanan yaşlı teyze, kendisine gönderilen farklı bankalardaki hesaplara elindeki nakit ve altının karşılığı olan yaklaşık 170 bin TL parayı aktardı. İlçedeki bir banka şubesinde yaşlı teyzenin durumundan şüphelenen banka görevlisi durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bunu üzerine dakikalar içerisinde harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede banka önündeki yaşlı teyzeye ulaşarak durumu anlattı. Bu arada polis ekipleri, hızlı bir şekilde paranın aktarıldığı hesabın yer aldığı banka şubesi ile irtibata geçti. Hesabın yer aldığı Edirne Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile de irtibata geçen Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Uzunköprü'de bankaya para çekmeye geldiği esnasında yakalanmasını sağladı. Şüphelinin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin banka hesaplarına yatan parayı çekemediği, ancak para alım satım sistemine aktardığı kaydedildi. Polis ekipleri ilçede yaşanan bu telefon dolandırıcılığı olayı sonrasında vatandaşları telefon dolandırıcılıklarına karşı bir kez daha uyardı. - BİLECİK