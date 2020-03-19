Yaşlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran dua - Son Dakika
Son Dakika Yerel Yaşlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran dua - Son Dakika

Yaşlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran dua

29 dakika önce

Yaşlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran dua "Allah Tayyip'imi başta korusun" Sultanbeyli'de yaşlıların evlerine yönelik korona virüs temizliği Korona virüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli'de belediye ekipleri yalnız yaşayan yaşlıların evlerini temizleyerek dezenfekte etti.

Yaşlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran dua

"Allah Tayyip'imi başta korusun"

Sultanbeyli'de yaşlıların evlerine yönelik korona virüs temizliği

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli'de belediye ekipleri yalnız yaşayan yaşlıların evlerini temizleyerek dezenfekte etti. Evi temizlenen yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da dua ederek, "Allah Tayyip'imi başta korusun. O benim manevi oğlum" demesi duygusal anlara sahne oldu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Türkiye'de de yoğun çalışmalar sürüyor. Sultanbeyli Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yalnız yaşayan yaşlıların evlerinde temizlik ve dezenfekte işlemleri uyguladı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de, tek başına yaşayan yaşlıları ziyaret ederek çalışmalara iştirak etti. Belediye tarafından görevlendirilen temizlik ekipleri, yaşlı vatandaşların evlerinde temizlik ve dezenfekte işlemleri uyguladı. Fahriye Gündüz'ün de evi çalışmalar kapsamında ilaçlanarak dezenfekte edildi. Yaşlı kadın, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in kendisiyle ilgilendiğini söyleyerek teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualarını ileten Gürbüz, "Allah'ım sen bizi koru. Her namazımda dua ediyorum. Allah Tayyip'imi başta korusun. Benim manevi oğlum Tayyip" dedi.

Fahriye Gündüz'ün duası sonrası belediye ekipleri de duygusal anlar yaşadı.

Yaşlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran dua

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Sultanbeyli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:10 Kaynak: İHA

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