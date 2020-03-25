Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı - Son Dakika

Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı

25 dakika önce

Sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde ziyaret edilen yaşlı çiftin söyledikleri, paylaşım rekoru kırdı. Kendilerini ziyaret eden jandarma ekiplerinden herhangi bir talepte bulunmayan yaşlı teyzenin ifadeleri izleyenleri duygulandırdı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı 65 yaş ve üzeri yaşlılar için getirdiği sokağa çıkma yasağı kapsamında kolluk kuvvetleri, evlerinden çıkmayanların yardımına koşuyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, yaşlı çifti ziyaret eden jandarma ekipleri, çiftin bir ihtiyaçlarını olup olmadığını sordu.

"VALLAHİ GÜCENİRİM"

Herhangi bir talepte bulunmayan yaşlı teyze, jandarmadan tekrar kendilerini ziyaret etmelerini isteyerek, "Evi de öğrendiniz, vallahi gücenirim" dedi.

Yaşlı teyzenin ifadeleri, izleyenleri duygulandırdı.

EVLERİNİZDE KALIN

Evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların market alışverişi talebini, jandarma ekipleri karşıladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu zamana kadar bizler sizlerin sözünü dinledik, şimdi sıra sizde. Lütfen sizler de bu seferlik bizim sözümüzü dinleyin ve evlerinizde kalın. Bu zorlu süreçte bizleri dinleyen ve evlerinden ayrılmayan büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:02 

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