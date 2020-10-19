Yaşlı teyzeye hem çarptı, hem de azarladı - Son Dakika

Yaşlı teyzeye hem çarptı, hem de azarladı

AKSARAY - Aksaray'da yaya geçidinde yaşlı kadına çarpan sürücü kazanın ardından polis ekiplerinin yanında kendisine kızan yaşlı teyzeye "Biraz düzgün konuşsana sen" diye azarladı.

Olay, Minarecik Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 68 AAP 295 plakalı otomobili ile seyreden Yusuf A. (26), yaya geçidinden geçmek isteyen 65 yaşındaki İlhan Y. isimli yaşlı kadına çarptı. Kaza sonrası hafif yaralanan kadın yola düşerken çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 112 acil yardım ekipleri de yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında kendine çarpan sürücüye kızarken, sinirlenen sürücü yaşlı kadının yanına yaklaşarak "Biraz düzgün konuşsana sen" diye azarladı. Sürücü polis memuru tarafından oradan uzaklaştırılırken, yaralı kadın Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.