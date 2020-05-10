Yaşlı vatandaş 71. yaş gününü sokakta kutladı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında aylar sonra verilen izinde kendileri sokağa atan 65 yaş ve üstü vatandaş park ve bahçelere akın ederken, 71 yaşına giren bir adam ise doğum gününü sokakta eşi ev arkadaşları ile pasta üfleyerek kutladı.



65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanana sokağa çıkma kısıtlamasında verilen izin sonrası yaşlı vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Doğum günü izin verilen 10 Mayıs gününe denk gelen Sait Eken doğum gününü gezmek için geldiği 15 Temmuz Deliklıçinar Şehitler Meydanında yakınları eşi Fatma Eken ve yakınları ile pasta keserek, kutladı. Sokakta doğum günü kutlamanın da nasibinde olduğunu kaydeden Eken, yakınlarının pasta sürprizi karşısında şaşkına dönen Eken, "Daha önce hiç böyle bir kutlama yapmamıştım. Sokakta ilk doğum günüm" diyerek esprili bir söylemle mutluluğunu dile getirdi.



Pastada üflenen mumların ardından yakınları Eken'in yeni yaşını tebrik etti. - DENİZLİ