Yaşlı vatandaş evinde ölü bulundu
6 saat önce
Eskişehir'de yaşlı bir vatandaşın polis tarafından evinde ölü bulunması üzerine tahkikat başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
Eskişehir'de yaşlı bir vatandaşın polis tarafından evinde ölü bulunması üzerine tahkikat başlatıldı.
Mustafa Kemal Paşa mahallesi 1. Dere sokaktaki bir apartmanda yaşayan Z.D. (77)'nin dün akşam saatlerinde evinde ölü bulunduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belediye tabibinin olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine polis tahkikat başlattı. - ESKİŞEHİR
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