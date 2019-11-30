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Yaşlı vatandaş evinde ölü bulundu

6 saat önce

Eskişehir'de yaşlı bir vatandaşın polis tarafından evinde ölü bulunması üzerine tahkikat başlatıldı.

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Eskişehir'de yaşlı bir vatandaşın polis tarafından evinde ölü bulunması üzerine tahkikat başlatıldı.


Mustafa Kemal Paşa mahallesi 1. Dere sokaktaki bir apartmanda yaşayan Z.D. (77)'nin dün akşam saatlerinde evinde ölü bulunduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belediye tabibinin olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine polis tahkikat başlattı. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
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