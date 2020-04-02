Yaşlı vatandaşa Kürtçe tercümanlı yardım - Son Dakika

Çekmeköy'de, Türkçe bilmeyen 77 yaşındaki Hanım Sabaz'ın yardımına belediye ekipleri koştu.

Çekmeköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirlerinden dolayı 77 yaşındaki Ağrılı Hanım Sabaz evden çıkamayınca yakınları, yaşlı kadının Türkçe bilmediğini de belirterek sosyal medya aracılığıyla belediyeden yardım istedi.

Çekmeköy Belediyesi ekipleri, bunun üzerine harekete geçerek yaşlı teyzenin yardımına koştu. Türkçe bilmemesinden dolayı yaşlı teyzeye Kürtçe bilen bir zabıta memuru tercümanlık yaptı.

İlk önce yaşlı kadının ateşini ölçerek işe başlayan ekipler, sıcak yemek yardımında bulunarak evini temizledi. Belediye ekipleri çalışma sonrası ayrılırken duygusal anlar yaşandı. Hanım Sabaz, Çekmeköy Belediyesi ekiplerine teşekkür eti.



Öte yandan belediye ekipleri, Hanım teyzeyi "Sıcak Yemek ve Evde Bakım" projelerine dahil ettiklerini belirterek, artık her gün kapısını çalacaklarını söyledi.