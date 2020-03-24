Yaşlı vatandaşı videoya çekerek sosyal medyada paylaşan kişiye ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yaşlı vatandaşı videoya çekerek sosyal medyada paylaşan kişiye ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası - Son Dakika Dünya

Yaşlı vatandaşı videoya çekerek sosyal medyada paylaşan kişiye ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası

6 saat önce

Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişi hakkında açılan soruşturmada sulh ceza hakimliği ev hapsi kararı verdi

Yaşlı vatandaşı videoya çekerek sosyal medyada paylaşan kişiye ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası, System.String[]

Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişi hakkında açılan soruşturmada sulh ceza hakimliği ev hapsi kararı verdi.


Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında görüntüyü paylaşan M.T.E.'nin "15 gün süreyle evini terk etmemesine, bu sürenin sonunda haftanın iki günü huzurevini ziyarete gitmesine" hükmedildi.

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Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:47 

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