Yaşlı vatandaşın scooter ile sahile çıkması pes dedirtti - Son Dakika
Son Dakika Genel Yaşlı vatandaşın scooter ile sahile çıkması pes dedirtti - Son Dakika

Yaşlı vatandaşın scooter ile sahile çıkması pes dedirtti

6 saat önce

Yaşlı vatandaşın scooter ile sahile çıkması pes dedirtti İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırılması kararına uymayan bazı yaşlı...

Yaşlı vatandaşın scooter ile sahile çıkması pes dedirtti

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırılması kararına uymayan bazı yaşlı vatandaşlar sahillere akın etti. Sahilde yaşlı bir vatandaşın scooter ile tur atması şaşkına çevirdi.

Dünyada etkisini sürdüren korona virüsüne karşı her alanda alınan önlemler günden güne artırılıyor. Virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen İstanbul'da bazı yaşlılar yasağa uymadı. Caddebostan sahilde yaşlı bir vatandaşın scooter ile tur atması herkesi şaşkına çevirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarları değerlendirerek, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Yaşlı vatandaşın scooter ile sahile çıkması pes dedirtti

İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:30 Kaynak: İHA

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