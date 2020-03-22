Yaşlı vatandaşlar için "vefa sosyal destek grubu" oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı vatandaşlar için 'vefa sosyal destek grubu' oluşturuldu - Son Dakika

Yaşlı vatandaşlar için "vefa sosyal destek grubu" oluşturuldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Yaşlı vatandaşlar için

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.


Konuyla ilgili olarak Özmerkez Encümen Toplantı salonunda Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Uşak genelinde ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu.


65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Vali Kocabıyık, "İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlarımız 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere kamu görevlileri ekip ve araç görevlendirilmiştir. Devlet olarak görevimizin başındayız. Bir tek vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm görevlilerimiz 24 saat aktif bir şekilde çalışacaklar" dedi. - UŞAK

Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:00 Kaynak: İHA

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