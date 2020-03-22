Yaşlı vatandaşlar ihtiyaçlarını telefon açarak karşılıyor - Son Dakika
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Yaşlı vatandaşlar ihtiyaçlarını telefon açarak karşılıyor

7 saat önce

Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması sonucu hastalığın daha geniş kitlelere yayılmasını engellemek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Yaşlı vatandaşlar ihtiyaçlarını telefon açarak karşılıyor, System.String[]
Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması sonucu hastalığın daha geniş kitlelere yayılmasını engellemek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra tehdit altındaki 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalara yönelik çalışmalar da yapılıyor. Tuzla'da kurulan çağrı merkezi bu vatandaşları arayarak ihtiyaçlarını karışılıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının Türkiye'de de görülmeye başlanmasıyla birlikte alınan önlemlerde sıklaştırıldı. Dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları ülke genelinde hızla devam ederken kurulan çağrı merkezleri de evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına koşuyor. Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çağrı merkezi de koronavirüsün tehdit ettiği 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olan vatandaşları arayarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Tuzla genelinde on yedi mahallede çalışmalar gün boyu sürerken vatandaşlar her türlü talep ve isteklerini 'e-Belediye, ihbar hatları ve sosyal medya' üzerinden iletebiliyorlar.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da çağrı merkezine gelerek vatandaşları çağrı merkezinden aradı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Yazıcı, bir istekleri olup olmadığını sordu.  Yaşlı vatandaşların her zaman yanlarında olarak onların ihtiyaçlarını her zaman gidermeye çalıştıklarını belirten Başkan Şadi Yazıcı, bu zor günlerde de yaşlı vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Koronavirüsü önlemek için alınan önlemler kapsamında risk altındaki vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini de ifade eden Başkan Yazıcı, "Yaşlılar merkezimiz ile yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar vesilesiyle ilçemizde yaşayan yaşlılarımızın her zaman yanında olduk. Ülke olarak Koronavirüs ile mücadele çalışmalarında ilçemizin her köşesinde her tür tedbirleri almaya devam ediyoruz. Virüsün etkili olma ihtimali olan yaşlıların evden çıkmaması için ihtiyaçlarını karşılıyor ve sürekli olarak iletişimde tutuyoruz.Aş evimiz ve sağlık ekiplerimiz, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi kimsesiz yaşlılarımızın ihtiyaçlarını dün olduğu gibi bu hassas dönemde de karşılamaya devam ediyor. Alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın hassasiyeti ile kısa sürede atlatmaya çalıştığımız bu dönem için, özellikle yaşlılar başta olmak üzere zaruri haller dışında hiçbir şekilde evden çıkılmamasını rica ediyoruz. Alınan tedbirlere ve ilgili kuruluşların resmi açıklamalarına ne kadar çok riayet edersek bu dönemi o kadar hızlı atlatacağımızı belirterek vatandaşlarımızın gerekli tüm durumlarda bizleri aramasını istiyoruz" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Tuzla Belediyesi, Koronavirüs, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:35 Kaynak: DHA

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