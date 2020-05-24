Yaşlı vatandaşlar sokağa çıkma izni ile çifte bayram yaşadı - Son Dakika

Yaşlı vatandaşlar sokağa çıkma izni ile çifte bayram yaşadı

Denizli'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar kent meydanında bayramlaştı

DENİZLİ - Denizli'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokağa çıkma izini verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kent merkezinde dolaştı. Bayramlıklarını giyen yaşlılar, maskeleri ile sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaşıp, güneşli havanın tadını çıkardılar.

Dünyayı etkisine altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü yurt genelinde olduğu gibi 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Maskelerini takan yaşlı vatandaşlar, kent merkezinde sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan bayramlaştılar. Kentin simgesi horoz heykeli önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar, aynı zamanda yakınları ile görüntülü konuşarak bayramlaştılar.

"Haftada birde olsa bizim için ikinci bir bayram oluyor"

Sokağa çıkan Musa Baharlı, "Haftada birde olsa bizim için ikinci bir bayram oluyor ve biraz nefes almış olacağız. Tabii bu arada da kendimizi koruyoruz. Ne kadar kendimizi korursak o kadar ailemizi de korumuş oluyoruz bir yerde, inşallah sıkıntılı günlerden güzel günlere kavuşuruz. Bütün Türkiye'nin ve Denizli halkının bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, güzel günler görmek amacıyla iyi bayramlar dilerim" dedi.