Yaşlı vatandaşlara gıda kolilerini jandarma ekipleri ulaştırdı - Son Dakika

Denizli Çal Kaymakamlığı tarafından oluşturulan "Çal Vefa Sosyal Destek Grubu" korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine bıraktı. Gıda kolilerini ise yaşlı vatandaşların evlerine jandarma ekipleri taşıdı.



Çal ilçesinde 65 yaş üstü ile kronik hasta olan vatandaşların sokağa çıkması geçici olarak yasaklanması sonucu Çal ilçesinde vatandaşların ihtiyacını karşılanması hususunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü görevlendirildi. Oluşturulan "Çal Vefa Sosyal Destek Grubu" kapsamında jandarma ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Jandarma ekipleri ilçenin değişik mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 20 vatandaşa içerisinde çeşitli gıda ürünlerinin bulunduğu yardım kolilerini ulaştırdı. Ayrıca ilçede yaşayan yaşlı vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan ve ödeme gücü olmayan halkın temel ihtiyaçlarının da kaymakamlık aracılığı ile karşılanacağı öğrenildi. - DENİZLİ