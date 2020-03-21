Yaşlı vatandaşlardan "evde kalın" çağrılarına ilişkin değerlendirme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı vatandaşlardan 'evde kalın' çağrılarına ilişkin değerlendirme - Son Dakika

Yaşlı vatandaşlardan "evde kalın" çağrılarına ilişkin değerlendirme

6 saat önce

Yapılan bütün uyarılara rağmen parkta oturan yaşlı vatandaşlar, korona virüsten korunmak üzere "evde kalın" çağrısı yapılmasına ilişkin düşüncelerini anlattı.

Yaşlı vatandaşlardan

Yapılan bütün uyarılara rağmen parkta oturan yaşlı vatandaşlar, korona virüsten korunmak üzere "evde kalın" çağrısı yapılmasına ilişkin düşüncelerini anlattı. Belli bir yaşın üzerindeki insanların dışarı çıkmaması konusundaki uyarıların hatırlatıldığı bir vatandaş, "Sen gel onu bir de benim hanıma anlat" dedi.


Ankara'da bir parkta bulunan yaşlı vatandaşlar, doktorlar tarafından korona virüsten korunmak amacıyla "evde kalın" çağrısı yapılmasına ilişkin düşüncelerini anlattı. Parkta oturan Salih Kral (70), "Televizyonda söylenen tedbirleri aldık" dedi. Kral, "Ben zaten ona da bir anlam veremedim; elini yıka, ayağını yıka diyorlar. Şimdiye kadar bu insanlar hep pis geziyormuş demek. Ben elimi, ayağımı yıkamadan dışarı çıkmam, her sabah duş yapmadan çıkmam" dedi.


Kral, "Kronik hastayım ama evde de hanım kovdu şimdi bizi. 'Bu ne, evde otur otur usandım senden' dedi. Hanımın korkusundan ne yapalım, dışarı çıktık" ifadelerini kullandı.


Belli bir yaşın üzerindeki insanların dışarı çıkmaması konusundaki uyarıların hatırlatıldığı Kral, "Gel sen onu bir de benim hanıma anlat. 'Bu ne her gün otur otur' diyor. Baktım boşanacağız, 'hastalık için hanımı kaybedeceğim, eyvah' dedim, dışarı çıktım" ifadelerini kullandı.


"Uzmanların dediklerine katılıyorum ama evde otur otur bunalıma giriyorum"


Ferhan Keskin (68) ise, "Korona virüs olayından dolayı tedirginim ama hijyenime çok dikkat ediyorum. Arkadaşlarla sohbet ederken aralıklı oturmaya dikkat ediyoruz. Kalabalık alanlardan genellikle kaçıyorum. Toplu taşıma araçlarına binmiyorum, yürüyerek gidip geliyorum. Allah'ım yardım etsin inşallah hepimize" dedi.


"Evde kalın" çağrısı sorulan Keskin, "Uzmanların dediklerine katılıyorum ama evde otur otur bunalıma giriyorum. Alışveriş için hiç olmazsa 1-2 saat dışarı çıkmak zorundayım, yoksa bunalıma giriyorum" ifadelerini de kullandı.


"Sıkıldım"


Müşerref Kayıran (73) ise "Ben zaten yalnız yaşıyorum evde. Çıkmamaya çalışıyorum" dedi. "Evde kalın" çağrısı hatırlatılan Kayıran, "Öyle diyorlar bilhassa 60-65 yaş üstü için. Mecbur çıkıyorum, sıkıldım ben. Kaç gündür çıkmıyorum dışarı" dedi. - ANKARA

Keskin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:27 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 01:16:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı vatandaşlardan "evde kalın" çağrılarına ilişkin değerlendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]