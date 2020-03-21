Yaşlı vatandaştan "Evde kalın" çağrılarına ilişkin değerlendirme - Son Dakika
Son Dakika Genel Yaşlı vatandaştan 'Evde kalın' çağrılarına ilişkin değerlendirme - Son Dakika

Yaşlı vatandaştan "Evde kalın" çağrılarına ilişkin değerlendirme

7 saat önce

Yaşlı vatandaştan "Evde kalın" çağrılarına ilişkin değerlendirme "Gel sen onu bir de benim hanıma anlat" "Uzmanların dediklerine katılıyorum ama evde otur otur bunalıma giriyorum" Yapılan bütün uyarılara rağmen parkta oturan yaşlı vatandaşlar, korona virüsten korunmak üzere "evde kalın"...

Yaşlı vatandaştan "Evde kalın" çağrılarına ilişkin değerlendirme

"Gel sen onu bir de benim hanıma anlat"

"Uzmanların dediklerine katılıyorum ama evde otur otur bunalıma giriyorum"

ANKARA - Yapılan bütün uyarılara rağmen parkta oturan yaşlı vatandaşlar, korona virüsten korunmak üzere "evde kalın" çağrısı yapılmasına ilişkin düşüncelerini anlattı. Belli bir yaşın üzerindeki insanların dışarı çıkmaması konusundaki uyarıların hatırlatıldığı bir vatandaş, "Sen gel onu bir de benim hanıma anlat" dedi.

Ankara'da bir parkta bulunan yaşlı vatandaşlar, doktorlar tarafından koronavirüsten korunmak amacıyla "evde kalın" çağrısı yapılmasına ilişkin düşüncelerini anlattı.

Parkta oturan Salih Kral (70), "Televizyonda söylenen tedbirleri aldık" dedi. Kral, "Ben zaten ona da bir anlam veremedim; elini yıka, ayağını yıka diyorlar. Şimdiye kadar bu insanlar hep pis geziyormuş demek. Ben elimi, ayağımı yıkamadan dışarı çıkmam, her sabah duş yapmadan çıkmam" dedi.

Kral, "Kronik hastayım ama evde de hanım kovdu şimdi bizi. 'Bu ne, evde otur otur usandım senden' dedi. Hanımın korkusundan ne yapalım, dışarı çıktık" ifadelerini kullandı.

Belli bir yaşın üzerindeki insanların dışarı çıkmaması konusundaki uyarıların hatırlatıldığı Kral, "Gel sen onu bir de benim hanıma anlat. 'Bu ne her gün otur otur' diyor" şeklinde konuştu.

Kral, "Baktım boşanacağız, 'hastalık için hanımı kaybedeceğim, eyvah' dedim, dışarı çıktım" ifadelerini kullandı.

"Uzmanların dediklerine katılıyorum ama evde otur otur bunalıma giriyorum"

Ferhan Keskin ise "Koronavirüs olayından dolayı tedirginim ama hijyenime çok dikkat ediyorum. Arkadaşlarla sohbet ederken aralıklı oturmaya dikkat ediyoruz. Kalabalık alanlardan genellikle kaçıyorum. Toplu taşıma araçlarına binmiyorum, yürüyerek gidip geliyorum. Allah'ım yardım etsin inşallah hepimize" dedi.

"Evde kalın" çağrısı sorulan Keskin, "Uzmanların dediklerine katılıyorum ama evde otur otur bunalıma giriyorum" şeklinde konuştu.

Keskin, "Alışveriş için hiç olmazsa 1-2 saat dışarı çıkmak zorundayım, yoksa bunalıma giriyorum" ifadelerini de kullandı.

"Sıkıldım ben"

Müşerref Kayıran ise "Ben zaten yalnız yaşıyorum evde. Çıkmamaya çalışıyorum" dedi. "Evde kalın" çağrısı hatırlatılan Kayıran, "Öyle diyorlar bilhassa 60-65 yaş üstü için. Mecbur çıkıyorum, sıkıldım ben. Kaç gündür çıkmıyorum dışarı" dedi.

Yaşlı vatandaştan Evde kalın çağrılarına ilişkin değerlendirme

Ankara, Keskin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:38 Kaynak: İHA

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