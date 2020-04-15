Yaşlı ve alkollü şahıs yasağı ihlal edip kaza yaptı, "Evdeki virüs çok farklı. Yahu karım acayip bir kadın" dedi

Yaşlı ve alkollü şahıs sokağa çıkma yasağını ihlal etti, alkol alıp ehliyetsiz kullandığı motosikletle kaza yaptı

Motosiklet sürücüsü yaşlı ve alkollü adama toplam 8 bin 694 TL ceza uygulandı

Polisin neden dışarda olduğunu sorusuna "Evdeki virüs çok farklı. Yahu karım acayip bir kadın. Kesinlikle dışarı çıkmam lazım. Ben insan gibi yaşamak istiyorum" cevabını verdi

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkması bile yasak olan 70 yaşındaki adam, alkol alıp ehliyeti olmadan motosikletiyle gezintiye çıktı. Sanayi sitesinde maddi hasarlı kazaya karışan ve olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan muayenede 175 promil alkollü olduğu tespit edilen yaşlı adama polis neden evde olmadığını sordu. Luman Güneytepe isimli yaşlı adam dışarıda olmasının sebebini karısının üzerine atıp, "Evdeki virüs çok farklı. Yahu karım acayip bir kadın. Kesinlikle dışarı çıkmam lazım. Ben insan gibi yaşamak istiyorum" cevabını verdi. Polis, bu hepimizin bütün toplumun problemi ama başkalarını da düşünmemiz lazım diyerek yaşlı adamı teselli etmeye çalıştı. Daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı belirlenen Güneytepe'ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 544 TL, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeniyle 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 8 bin 694 TL para cezası uygulandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Kaza Manavgat Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Demirli'nin kullandığı 07 AHL 040 plakalı otomobil, Zübeydehanım Caddesi'nden Sanayi Sitesi'ne girmekte olan Luman Güneytepe'nin kullandığı 07 EAE 94 plakalı motosikletle çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından düştüğü yerden kaldırıldı. Kaza yapan motosiklet sürücüsünün kaza yaptığını kabul etmemesi ve alkollü olması nedeniyle olay yerine trafik ekibi çağrıldı.

Daha önce üç kez ehliyetine el konulmuş

Olay yerine gelen trafik ekibi tarafından yapılan alkol kontrolünde Luman Güneytepe'nin 175 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetinin olmadığı belirlenen Güneytepe hakkında daha önce 3 kez alkollü motosiklet kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Trafik ekipleri Luman Güneytepe hakkında 4. Kez alkollü ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin 544 TL para cezası uyguladı. Muayenesinin de geçtiği belirlenen motosiklet te bağlanarak yediemin otaparkına çekildi.

Otopark parasını nasıl ödeyeceğim

Motosikleti bağlayarak yediemin otoparkına çekmek üzere olay yerine çekicinin gelmesi ve görevlinin motosikletin anahtarını istemesine tepki gösteren Güneytepe, kendisinin kaza yapmadığını, kendisine kumpas kurulduğunu belirterek "Ben motosikletimi hangi para ile geri alacağım. Benim motosikletimden başka bir şeyim yok" dedi. Luman Güneytepe'nin motosikletinin bağlanmaması için çabaları sonucu değiştirmezken, son olarak çekicinin üzerinden kaskını almayı ihmal etmedi.

Evde öyle bir virüs var ki, karım acayip bir kadın

Trafik ekiplerinin görevini tamamlamasının ardından Luman Güneytepe'nin alkollü ve 65 yaş üzeri olması sebebiyle olay yerine asayiş ekibi çağrıldı. Polislerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatması üzerine "Benim evde öyle bir virüs var ki. Yahu karım acayip bir kadın. Kesinlikle dışarı çıkmam lazım. Ben insan gibi yaşamak istiyorum. Kalabalığa karışmıyorum. Kendimi kuytu bir yere atıp içiyorum. Bunun kime zararı var" dedi. Güneytepe'nin polislere sürekli 'dayı' diye hitap etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Polis ekibi tarafından karakola götürülen Luman Güneytepe hakkında alkollü ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin 544 TL ve korona tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası olmak üzere 8 bin 694 TL ceza uygulandı.