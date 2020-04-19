Yaşlı ve çocuklara müzikli doğum günü sürprizi - Son Dakika

Yaşlı ve çocuklara müzikli doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında engelli, yaşlı ve yetim çocuklara doğum günü pastaları ile sürpriz yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri engelli, yaşlı ve yetimleri evlerinde ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün selamını iletti. 10 aileyi ziyaret eden ekipler, yanlarında getirdikleri pastaları çalınan müzik eşliğinde hediye etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen, "Sokağa çıkma yasağının olduğu bu günde Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün talimatları ile iki ekip şeklinde vatandaşlarımızın evlerini ziyaret edip 5 tane yetim aile, 3 tane engelli aile ve 2 tane de yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ederek onların morallerini artırmak amacıyla hediyelerini teslim ettik. Başkanımız Hayrettin Güngör'ün selamlarını ilettik. Güzel bir gün oldu. Biz onlar için dışarıdayız, onlarda lütfen evlerinde kalmaya devam etsinler" diye konuştu.