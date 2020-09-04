Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bugün başlıyor - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 991 milyon TL ödeme gerçekleştireceklerini kaydetti. Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin 4-9 Eylül'de PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül itibarıyla yapılmaya başlanacağını kaydetti.

ANKARA, -