Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı - Son Dakika
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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

09.03.2022 10:06
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay yaklaşık 836 milyon lira yaşlı aylığı ile 653 milyon lira engelli aylığı olmak üzere 1 milyar 489 milyon lirayı aşan bir ödeme yaptıklarını bildirerek, "Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü aktaran Yanık, bu kişilere yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Derya Yanık, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı - Son Dakika


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