Bakan Yanık: Ekim Ayına İlişkin 2,1 Milyar TL Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıklarını Hesaplara Yatırdık - Son Dakika
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Bakan Yanık: Ekim Ayına İlişkin 2,1 Milyar TL Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıklarını Hesaplara Yatırdık

08.10.2022 11:09
Bakan Yanık: Ekim Ayına İlişkin 2,1 Milyar TL Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıklarını Hesaplara Yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklama yaptı. Yanık, ekim ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi ile yaklaşık 930 milyon TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" dedi.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: Ekim Ayına İlişkin 2,1 Milyar TL Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıklarını Hesaplara Yatırdık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yanık: Ekim Ayına İlişkin 2,1 Milyar TL Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıklarını Hesaplara Yatırdık - Son Dakika
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