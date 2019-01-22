Son Dakika Haberleri: Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Nüfus Hizmetlerinde "Evden Al" Uygulaması Devam Ediyor

Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Nüfus Hizmetlerinde "Evden Al" Uygulaması Devam Ediyor

17 dakika önce

Ardahan Valiliğince, Nüfus hizmetlerine ulaşamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kimliklerinin değiştirilmesiyle ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının "evden al" uygulaması devam ediyor.

Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Nüfus Hizmetlerinde
Ardahan Valiliğince, Nüfus hizmetlerine ulaşamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kimliklerinin değiştirilmesiyle ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının "evden al" uygulaması devam ediyor.

Bir süre önce başlatılan uygulama kapsamında kimlik yenileme ve nüfus kaydı gibi işlemlerini yapamayan vatandaşlar, SYDV ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerince evlerinden alınıp, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine getirilerek işlemlerini yapmaları sağlanıyor. Vatandaşları işlemlerinin ardından yeniden evlerine bırakılıyor.

İl merkezi ve ilçelerimizde hayata geçirilen bu uygulama ile nüfus hizmetlerine ulaşma imkanı bulan vatandaşlar, uygulamadan memnuniyet duyduklarını ve bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini söyledi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:15 Kaynak: İHA

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