Yaşlı ve Engelliler Kendilerine Tahsis Edilen Araçlarla Sandık Başına Gitti

Yaşlı ve engelliler kendilerine tahsis edilen araçlarla sandık başına gitti 102 yaşındaki Mustafa dede sandığa gidip oy kullandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 102 yaşındaki Mustafa Demircan, sağlık müdürlüğünün tahsis ettiği araçla sandık başına gidip oy kullandı.

Yaşlı ve engelliler kendilerine tahsis edilen araçlarla sandık başına gitti

102 yaşındaki Mustafa dede sandığa gidip oy kullandı



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 102 yaşındaki Mustafa Demircan, sağlık müdürlüğünün tahsis ettiği araçla sandık başına gidip oy kullandı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Demircan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tahsis edilen evde sağlık hizmetleri aracıyla Onikişubat İlçesi'ndeki Sergentepe Ortaokulu'na geldi. Burada torunlarını yardımıyla sandık başına geçen yaşlı adam oyunu kullandı.

Sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyen Mustafa Demircan, "Ben iyiliği, tatlılığı ve Müslümanları düşünüyorum. Bir iki yerden kalkamıyorum ve dizlerim ağrıyor. Verilen hizmet çok iyi. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Mehmet Muslu ise oyunu Sergentepe Ortaokulu'nda kullandı. Muslu, "Allah hakkımızda hayırlısını versin, zalimlere fırsat vermesin" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Engelli Hizmet Aracı ile oy kullanacağı İstiklal İlkokulu'na getirilen İlhami Çetinkaya ise burada eşiyle birlikte oyunu kullandı. Engelli İlhami Çetinkaya'nın eşi Hülya Coşkun, "Eşim hastanede yatıyordu. Eve geldi ve hastaneden doktorlar gelip pansumanını yapıyorlar. Devletimizden çok faydalanıyoruz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Seçim oldu eğer bu araç olmasaydı biz gelemez ve oyumuzu kullanmazdık" diye konuştu.

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