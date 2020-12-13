Yaşlı ve engellileri gasp eden o şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de özellikle yaşlı ve engellileri gasp ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen çok sayıda gasp olayında yaşlı ve engelli vatandaşların para ve cep telefonlarını gasp ettiği iddia edilen şüpheliye yönelik Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı.

Girişleri kolay evleri tercih etmiş

Olayları gece geç saatlerde gerçekleştiren zanlının, olay yerlerindeki giriş çıkışları kolay olan ikametleri hedef olarak seçtiği, hedef olarak engelli ve ileri yaşta kişileri ve kamera kayıtlarının olmadığı yerleri seçtiği, olayları ikametin içerisinde insanların olduğunu bildiği halde ikamete soğukkanlılıkla girdiği, şahsın bu olayları planlayarak gerçekleştirdiği de tespit edildi.

Kendisini savunamayacak vatandaşları hedef seçmiş

Polis, zanlı Devran K.'nin 4 ayrı gasp ve 1 hırsızlık olayına karıştığı belirlenirken, bu olaylarda beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak ve karşılık veremeyecek konumda olan şahısları hedef olarak seçtiği, bu şahıslara kendisini polis olarak tanıttığı, şahısların konut dokunulmazlığını ihlal ettiği, suçun gerçekleştirildiği yerlerin şüphelinin yakalandığı ikametin bölgesinde yakın bölgede bulunduğunu belirledi.

Polis eşkali belirlenen şüpheli Devran K.'yi saklandığı eve düzenlediği operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR